Governo quer recuperar abastecimento de água, diz Olívio O ministro das Cidades, Olívio Dutra, declarou hoje na capital baiana que "nem de longe" o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende privatizar os sistemas de abastecimento de água e esgoto do País. A idéia, segundo ele, é recuperar as empresas públicas de distribuição de água para torná-las eficientes e atraentes a formar parcerias com a iniciativa privada. Conforme Dutra, das 21 empresas de água do Brasil apenas seis se mostraram com capacidade de gerenciamento. Por essa razão o governo está assinando um convênio no valor global de US$ 95,4 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para ampliação do sistema de água e esgoto do País e capacitação das empresas do setor num prazo de 25 anos. Dutra participa na capital baiana da Conferência Latino-Americana sobre Serviços de Água e Esgotos no Cone Sul. Mais eficiência par atrair investimentos Já o presidente do BID, Enrique Iglesias, recomendou as empresas de água do Brasil precisam ser mais eficientes reduzindo os custos dos serviços para absorver menos recursos, e dessa forma atrair investimentos privados. Segundo ele, as tarifas devem ser mais justas e que assegurem a sustentabilidade das empresas, mas sem aumentar o valor da água para as populações carentes.