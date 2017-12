Governo quer recursos externos para financiar agronegócio Os Ministérios da Agricultura e da Fazenda já tem um outro item para negociação logo após a aprovação do plano de safra agrícola e pecuário para 2003/04. Trata-se da criação de um novo título que permita trazer recursos estrangeiros para financiar o agronegócio nacional. Segundo o secretário Ivan Wedekin, que participou de um encontro do Clube da Fibra, organizado pela Associação dos Produtores de Algodão (Abrapa) e pela empresa FMC, técnicos dos dois ministérios já iniciaram estudos sobre essa alternativa. Uma reunião com ministro da Fazenda, Antonio Palocci, deve ser agendada tão logo o governo finalize o plano de safra, informou o secretário. O cronograma inicial prevê que o plano agrícola e pecuário seja anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima segunda-feira.