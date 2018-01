Governo quer reduzir custo do investimento estrangeiro no País O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luis Fernando Furlan, disse hoje que já começou a negociar com o ministro da Fazenda Antonio Palocci e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a implementação de medidas para reduzir o custo de investimentos estrangeiros no País. "Vamos decidir quais os encaminhamentos que daremos para esta questão. Acredito que teremos avanços neste terreno. Hoje nós penalizamos o investidor internacional, que precisa fazer estocar impostos com dois anos antes de dar início da produção. Isso é ilógico. Por isso vamos trabalhar para eliminar os entraves fiscais nos três níveis de governo para atrair novos investimentos, como siderurgia em parceria com os chineses que está prevista para São Luís", disse. Furlan afirmou ainda que a mudança na política cambial do governo federal não afetará as exportações brasileiras. Segundo ele, a projeção do governo federal é que se chegue ao final do ano com um crescimento de 20% no faturamento com a exportação de produtos brasileiros, fazendo o valor chegar a casa dos US$ 120 bilhões. A projeção de alta das exportações está baseada nas perspectivas dos dois setores exportadores brasileiros que têm ampliado a sua participação na balança comercial nos últimos anos. "Os setores petroquímico e de metais vão puxar este crescimento e vão continuar a ampliar a sua participação nas nossas exportações. Além disso estes dois setores conseguiram reajustar seus preços e negociam produtos que têm se valorizado muito no mercado internacional.", explicou o ministro. Setores prejudicados Apesar da projeção de crescimento das exportações, o ministro Furlan disse que haverão setores que deverão sentir a mudança na política cambial. "Os setores de autopeças e de calçados vêm perdendo fôlego e deverão ser os setores que vão sentir mais fortemente a mudança. Um dos motivos disso é que estas duas indústrias vendem para grandes distribuidores internacionais que não aceitaram reajustar os seus preços", comentou.