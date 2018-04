Governo quer reduzir custos do transporte de gás natural O presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Sebastião do Rêgo Barros, informou nesta quarta-feira que os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia irão definir de que forma será feita a desdolarização do preço do transporte do gás natural. Segundo ele, a ANP é favorável à medida porque pode possibilitar uma participação maior do gás na matriz energética brasileira. Ele disse que atualmente o gás representa 3% da matriz energética. "No momento em que houver a desdolarização e baixar o preço do transporte, isso vai incentivar o uso do gás", disse Rêgo Barros. No entanto, ele afirmou que a ANP é contra a redução dos preços apenas para as termoelétricas. "Nós achamos que tem que haver uma redução do preço do gás de um modo geral, porque senão não criamos o mercado de gás em outros setores como o industrial, o transporte e o domiciliar", disse o presidente da ANP. Segundo Barros, a criação desse mercado é que levaria ao aumento desejado da participação do gás na matriz energética. Ele disse também que o projeto do governo é fazer com que a participação do gás seja de 12% na matriz energética. Ao ser questionado se a decisão não puniria, mais uma vez, os acionistas da Petrobras, Rêgo Barros afirmou que não haveria prejuízos porque, ao ser reduzido o custo, haveria um aumento no consumo do produto. E mesmo em relação à redução do preço do gás de cozinha (GLP), de 12,4% pela Petrobras, Rêgo Barros argumenta que o prejuízo é passageiro e lembra que mesmo os investidores minoritários da estatal são consumidores de GLP.