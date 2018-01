Governo quer reduzir preço do gás natural A Agência Nacional do Petróleo (ANP) vai pedir que os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia encontrem um meio de fazer a Petrobras reduzir o preço de venda do gás natural. Segundo o diretor-geral da ANP, David Zylbersztajn, a Petrobras está se valendo de uma posição de monopólio do mercado, que deixa o consumidor à sua mercê. A Petrobras tentou aumentar em 12,6% o preço do gás natural, mas as reclamações das distribuidoras fizeram a empresa suspender temporariamente o reajuste. O assunto será discutido na segunda-feira entre a Petrobras e a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Atualmente, o preço do gás respeita uma fórmula, que estabelece o valor máximo que a estatal pode cobrar pelo gás, definida em uma portaria editada pelos dois ministérios. O diretor da ANP diz que é contra um tabelamento dos valores do gás, mas acredita que o governo poderia incentivar a utilização do produto por meio de uma política de preços. A Petrobras foi procurada mas não quis comentar o assunto.