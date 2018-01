Governo quer salário mínimo de R$ 367, diz ministro O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, afirmou na noite desta segunda-feira que o governo quer que se fixe no Orçamento de 2007 um salário mínimo de R$ 367,00 e não de R$ 375,00 como, inicialmente, foi previsto na proposta enviada ao Congresso. A mudança de valor se deve à redução das estimativas de inflação e crescimento da economia neste ano, que servem de parâmetro para a correção do valor que vai vigorar a partir abril de 2007. Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o salário mínimo deve ser reajustado, no mínimo, pela variação do INPC e pelo crescimento do PIB per capita, o que resultaria em um aumento de R$ 350,00 para 367,00. A proposta de modificação do valor foi apresentada ao relator do Orçamento, senador Waldir Raupp, por Paulo Bernardo e pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, em reunião no Ministério da Fazenda. O senador, contudo, deixou a reunião afirmando que não pretende reduzir a previsão original de R$ 375,00. Alegou que existem já pressões de centrais sindicais para que se chegue a pelo menos R$ 400,00. "Como vamos reduzir os R$ 375,00, com todas essas pressões? Podemos até cortar (recursos) das emendas, mas reduzir o salário mínimo não dá", declarou Raupp.