Governo quer unificar Receitas Federal e Previdenciária O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse hoje que o governo pretende realizar, até o fim do ano, a unificação da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária, mas que não há uma agenda definida nem um projeto pronto para isso. A estratégia, informou, é que haja, primeiro, uma integração dos cadastros dos dois órgãos para que as informações entre eles possam fluir melhor. Ao longo deste ano, disse ele, haverá um trabalho de aproximação. Rachid disse que este será o primeiro passo para a unificação das estruturas dos dois órgãos num só, que vem sendo batizado de "Super-Receita". "Não adianta nós juntarmos a cabeça, e a base ficar separada. Isso não resolve", afirmou. "Temos de integrar e, para isso, é preciso haver interação". Segundo Rachid, esse trabalho de aproximação tornará mais eficiente o combate à evasão dos tributos cobrados pela Receita e das contribuições previdenciárias. "Temos informações de grande valia para a Receita Previdenciária e, da mesma forma, eles também têm informações importantes para a fiscalização", observou Rachid, segundo o qual é preciso, também, discutir bem a proposta para que se possa construir "um projeto saudável para a administração pública". O Secretário informou que a proposta será discutida com entidades de classe da sociedade e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria do INSS. "Nesse meio tempo, vamos começar a troca de informações entre os cadastros. Este é o caminho, no momento", disse. Rachid defendeu a unificação durante seminário para auditores da Receita Federal em todo o Brasil. Disse que a Super-Receita vai unir forças e que o contribuinte ganhará com a medida, porque haverá uma redução das chamadas obrigações acessórias, que são as informações que o contribuinte tem de prestar, tanto ao Fisco quanto à Secretaria de Receita Previdenciária. Assim, as empresas só terão de prestar informações a um só órgão e de uma única vez. "Os sistemas funcionarão de uma maneira mais ágil", afirmou o secretário. Rachid disse, também, que não vê resistências à criação da Super-Receita. "Não vejo resistências. Vejo debate. O projeto está sendo amadurecido", concluiu.