Governo quer US$ 20 bi de investimentos estrangeiros em 2005 O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou nesta quinta-feira que o governo tem como meta atrair US$ 20 bilhões de investimento estrangeiro direto em 2005. De acordo com ele, um dos principais canais oficiais que vai simular o ingresso desses recursos privados no País seria viabilizado pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex). "A Apex vai se transformar numa agência de investimentos, usando a sua atual estrutura. Temos meta de atrair US$ 20 bilhões e investimentos diretos para dar maior competitividade à produção brasileira", disse o ministro. Segundo o presidente da Apex, Juan Quirós, a idéia é fazer com que a agência, que faz a promoção das exportações dos produtos brasileiros no exterior, também seja responsável por iniciativas comerciais que vão estimular o aumento de investimentos de companhias estrangeiras no País. "Nosso desafio é aproveitar a infra-estrutura e expertise em comércio exterior da Apex para que nos transformemos num dos principais canais que reforçarão os investimentos estrangeiros no Brasil, a partir de nossas ações, que já ocorreram em 200 cidades de 54 países", afirmou Quirós. "Essa é a nossa meta e vamos trabalhar duro para atingi-la", frisou, em um seminário para exportadores realizado em São Paulo.