Bastidor: Governo quis evitar barulho com rombo nas contas

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendia o anúncio de um déficit menor e sai mais uma vez desgastado das negociações em torno da mudança da meta. Se houver a frustração de receitas com a concessão de hidrelétricas no valor de R$ 11,1 bilhões, o déficit primário vai a R$ 62,9 bilhões - valor bem acima do que estava sendo esperado.

O relator do projeto de alteração da meta, Hugo Leal, foi informado dos novos números pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, no início da tarde. O encontro entre Barbosa e o deputado ficou acertado na segunda-feira, após a última reunião da junta orçamentária (composta por Levy, Barbosa e o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner) com a presidente Dilma. Logo após o encontro com Barbosa, o deputado revelou os números na portaria do Planejamento. E só depois Fazenda e Planejamento divulgaram uma nota técnica, sem explicações.

O governo precisa que a nova meta fiscal - seja aprovada pelo Congresso antes de 22 de novembro, quando terá de editar novo relatório de avaliação de despesas e receitas. Caso contrário, o governo será obrigado a realizar um corte forte das despesas, uma vez que a meta fiscal continuará sendo a de 1,1% do PIB, que, oficialmente, continua em vigor. Um dos pontos atacados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na gestão orçamentária de 2014 foi justamente a decisão do governo de realizar cortes ou liberações de despesas federais baseados em projetos que ainda estavam em tramitação no Congresso, e não baseados na meta oficialmente vigente.