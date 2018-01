Governo reabre emissão de títulos e dólar cai O Tesouro Nacional reabriu hoje a emissão de títulos públicos em dólares com vencimento em 2015. Os detalhes da reabertura ainda não foram anunciados oficialmente, mas investidores dizem que a emissão é de US$ 600 milhões, exatamente a quantia que falta para completar os US$ 6 bilhões de captações previstas para o ano. Estes recursos são necessários para o governo pagar a dívida externa. A notícia da emissão não causou impacto no mercado da dívida brasileira, onde a liquidez é pequena, mas aliviou a pressão sobre o dólar e a bolsa. A moeda norte-americana, que estava em alta antes da informação da emissão, passou a operar em baixa. Às 12h20, estava praticamente estável, cotada a R$ 2,38. A bolsa chegou a cair 1,26% antes da emissão. Depois, reduziu a baixa para 0,27%. No mercado de juros, o DI janeiro/2007, o mais negociado, diminuiu a alta, recuando de 17,77% para 17,30%.