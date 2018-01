Governo recebe plano de renovação de frota e diz que não há espaço para subsídio

O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, recebeu segunda-feira, 11, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan. Em nota, a Fazenda informou que Moan apresentou os resultados e projeções do setor automotivo e o programa de renovação de frota.

"O Ministério da Fazenda se comprometeu a avaliar as propostas, mas esclarece que não há no momento espaço fiscal para nenhum tipo de projeto que implique em dispêndio com subsídios ou equalizações", afirma a nota.

Como informou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, na sexta-feira, o governo avalia formas de lançar um programa que estimule a renovação da frota sem o uso de recursos públicos. Uma das ideias é utilizar dinheiro do DPVAT ou de um seguro criado com esse propósito.