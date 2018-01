Governo recebe plano dos funcionários da Varig A Associação dos Pilotos da Varig (Apvar) entregou nesta quarta-feira ao ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, um plano de reestruturação da companhia aérea, elaborado pela consultoria GGR Finance. A proposta prevê a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), que terá o capital social montado com a conversão da dívida dos credores em ações (em torno de US$ 900 milhões) e com recursos novos de investidores estratégicos como o BNDES, que podem aplicar cerca de US$ 300 milhões, e a empresa identificada pela Apvar, que entraria com outros US$ 250 milhões. Os pilotos, que foram acompanhados de parlamentares da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, informaram ao ministro que a entidade já identificou um investidor que estaria disposto a investir até US$ 250 milhões na Varig no processo de restruturação. A Apvar disse ao ministro que o investidor, mantido em sigilo, pode ser apresentado caso seja interesse do governo. Segundo um dos representantes da Apvar, Elnio Borges, a associação solicitou ao ministro que encaminhe a proposta para uma análise técnica do BNDES. Os pilotos esperam que com a determinação do ministro e com o apoio dos deputados a proposta seja analisada. O deputado Beto Albuquerque (PSDB-RS) informou que agendará um encontro com a Fundação Ruben Berta, controladora da Varig, para discutir o plano dos funcionários. "Eles precisam descer do pedestal e entender que já perderam o controle da empresa", disse o deputado. A proposta já foi apresentada ao mediador das negociações entre a Varig, credores e BNDES, Roberto Giannetti da Fonseca. De acordo com o texto apresentado ao ministro, a SPE receberá como garantia, em troca dos recursos repassados à empresa, as ações da companhia e bens intangíveis como a marca Varig. A SPE, que teria participação da Fundação Ruben Berta, também será responsável pela gestão da Varig. "O poder de gestão dos credores e investidores será na proporção do capital de risco colocado na sociedade", disse Márcio Marsillac, da Apvar. A SPE lançará debêntures conversíveis que serão adquiridas, segundo o plano, pelo BNDES e outros investidores interessados. O plano prevê ainda o destino de recursos à Fundação para atender às ações sociais, através dos resultados financeiros correspondentes à participação acionária. Também sugere que o governo reconheça uma dívida de quase R$ 2 bilhões, que está sendo questionada na Justiça, referentes a perdas provocadas pelo congelamento de tarifas durante o governo Sarney. Elnio Borges, acredita que os recursos serão suficientes para pagar dívidas com o INSS e a Receita. O plano não trata da manutenção dos empregos dos funcionários da Varig. Borges afirmou que os empregados estão dispostos a perder alguns postos, desde que a empresa se comprometa a recontratá-los prioritariamente quando voltar a crescer. "A razão de aceitarmos os cortes é puro pragmatismo porque temos certeza que a Varig voltará a crescer", disse.