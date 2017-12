Governo recua e não sindicalizado pode pagar contribuição O governo federal atendeu hoje o pedido das centrais sindicais e suspendeu, até 31 de maio de 2005, a vigência da portaria 160, que proibia a cobrança, por parte dos sindicatos, das contribuições confederativa e assistencial de trabalhadores não associados. O recuo do governo foi comemorado pelos representantes das entidades, que participaram de uma reunião com o secretário de Relações do Trabalho, Osvaldo Bargas. ?O recuo é importante porque o governo tomou a medida sem consultar ninguém?, disse o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva. Mesmo admitindo que muitas entidades abusam e cobram taxas pesadas dos trabalhadores, o presidente da CUT, Luiz Marinho, classificou a decisão do governo de editar a portaria de ?abrupta?. ?Ela traria dificuldade para muitos sindicatos?, afirmou. De acordo com o secretário de Relações do Trabalho, o governo voltou atrás porque obteve o compromisso das centrais sindicais de orientar as entidades filiadas para que tenham bom senso ao estabelecerem os valores das duas contribuições. Bargas disse que as centrais também se comprometeram a lutar no Congresso para que a reforma sindical possa ser aprovada o mais breve possível.