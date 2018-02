Governo reduz a zero IPI de móveis até março de 2010

A medida foi tomada, segundo Mantega, porque, apesar de o setor moveleiro mostrar recuperação dos impactos da crise financeira internacional, essa volta ocorre de forma mais lenta do que o conjunto da indústria brasileira. Um dos motivos apresentados pelo ministro para essa demora é a de que o setor depende das exportações. "As exportações ainda não se recuperaram pois o mercado externo está se recuperando muito lentamente", observou.

A ideia da medida, de acordo com Mantega, é de dar impulso ao setor, que poderá contar com preços mais baixos. "Fizemos isso para que o consumidor se anime no final do ano", disse Mantega. De acordo com ele, com a medida, o consumidor poderá não só adquirir televisores e geladeiras, mas também trocar os móveis. "É o momento de dar uma melhorada nos móveis da casa", comentou.

Ao anunciar as medidas, Mantega aproveitou para cobrar de representantes do setor, que estão ao lado do ministro na entrevista coletiva, não só o repasse da redução das alíquotas, mas também uma oferta de preços. "Espero que o setor aproveite a oportunidade para fazer promoções e reduções ainda maiores do que essa. É o que funciona", disse.

O ministro salientou que grande parte dessa indústria está localizada no Sul do País e que as medidas afetarão diretamente os trabalhadores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. "Acredito que os cidadãos do Sul estarão aplaudindo a ideia", disse o ministro, acrescentando que a desoneração será uma boa oportunidade para o mercado de trabalho na região. Ele enfatizou ainda que os móveis de madeira são o resultado de florestas plantadas.

No início da entrevista, Mantega fez uma brincadeira com os jornalistas e disse que estava se apresentando novamente no intuito de reduzir impostos. "É para não perder o costume. Este é o último da semana. Desta semana, é claro. Na semana que vem, ainda não sabemos".