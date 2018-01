Governo reduz mistura de álcool e veta exportação A iminência de uma nova crise de desabastecimento de álcool foi mais forte do que o acordo para a manutenção do preço do combustível no mercado interno. O governo federal cedeu aos usineiros e concordou em reduzir de 25% para 20% a mistura do álcool anidro à gasolina. Mas, em contrapartida, anunciou que tomará medidas administrativas para vetar exportações de etanol durante a entressafra, desde que a compra do produto ainda não tenha sido contratada. O abastecimento garantido aos consumidores é justamente uma bandeira do País no mercado mundial de biocombustíveis. O acordo, firmado na reunião de segunda-feira em Brasília, definiu, ainda, que o imposto de importação do álcool, hoje em 20%, será zerado temporariamente para facilitar a compra emergencial do produto. As medidas emergenciais devem ser publicadas no Diário Oficial da União até quarta-feira, de acordo com uma fonte que participou da reunião entre ministros e empresários. Acordo Foi justamente o primeiro acordo firmado entre os produtores de álcool e o governo federal, em 11 de janeiro, que obrigou à decisão. Com o preço do litro do álcool fixo a R$ 1,05 nas usinas, o valor nas bombas, que disparou entre dezembro e janeiro, parou de subir desde então e a demanda pelo etanol não caiu na entressafra. Com o preço do litro a R$ 1,15 - posto Porto de Santos - as exportações do álcool seguiram firmes. Os usineiros informaram na reunião que, mesmo com a produção antecipada de 850 milhões de litros de álcool entre março e abril, não poderiam garantir o abastecimento do combustível. A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) informou que dará entrevista coletiva a partir das 12h30, na sede da entidade, em São Paulo, para detalhar o assunto.