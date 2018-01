Governo reduz previsão da balança comercial O ministro do Desenvolvimento, Alcides Tápias, anunciou a revisão da previsão do resultado da balança comercial para um saldo de US$ 3 bilhões para o ano de 2000. A previsão inicial era de US$ 4 bilhões, mas os fracos resultados até agora - acumulado no ano de US$ 630 milhões - já indicavam que essa cifra não seria atingida. Boa parte dos economistas se antecipou e já trabalha com previsões inferiores a esta, entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3 bilhões. Marcelo Allain, do Inter American Express, começou o ano com uma previsão de saldo de US$ 4,6 bilhões, revisou o número para US$ 2,6 bilhões em abril e fará nova avaliação ao final deste mês. A previsão do Inter American Express para junho é de um saldo de US$ 300 milhões - US$ 57 milhões até agora -, abaixo dos US$ 392 milhões de maio. Para o resultado da balança comercial na terceira semana deste mês, que será divulgado oficialmente hoje, Allain espera um resultado positivo. Segundo um diretor de um grande banco, o saldo da terceira semana de junho deve ficar em torno de US$ 120 milhões.