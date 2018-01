Governo reduz previsão de crescimento para 3,20% em 2006 O governo reduziu para 3,20% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2006. A informação consta no relatório de avaliação de receitas e despesas do governo federal relativas ao quinto bimestre deste ano, divulgado na manhã desta sexta-feira pelo Ministério do Planejamento. No decreto de programação financeira de 5 de outubro de 2006, a projeção para o crescimento do PIB era de 4%, mas no final do mês passado, o governo já havia revisado a projeção para o PIB deste ano para 3,70%. O relatório também reduziu a projeção para o IPCA para 3,10% em relação ao 3,27% do decreto de 5 de outubro. Na reavaliação do final do mês passado dos parâmetros, entretanto, o IPCA estava projetado em 2,77%. O relatório enviado pelo Planejamento ao Congresso também revisa a projeção para o IGP-DI, que ficou em 3,97%, ante 3,77% no decreto de 5 de outubro e 3,18% na revisão do final do mês passado. Corte no Orçamento O Ministério do Planejamento reduziu as despesas no Orçamento em R$ 486,2 milhões. O corte está previsto no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas relativo ao quinto bimestre de 2006, encaminhado na quinta-feira ao Congresso Nacional. Segundo a nota, do montante, R$ 480 milhões serão reduzidos de despesas do Executivo e o restante dos demais poderes - Legislativo, Judiciário e Ministério Público. O relatório de reavaliação de receitas e despesas também reduziu a projeção das receitas primárias líquidas, de R$ 334,90 bilhões, no decreto de programação financeira de 5 de outubro, para R$ 334,19 bilhões. Com a determinação para cortar as despesas discricionárias em R$ 486,2 milhões, estas passarão de R$ 81,2 bilhões para R$ 80,7 bilhões. Segundo o documento, a estimativa de receita primária líquida de transferências constitucionais e legais para Estados e municípios também foi reduzida, em R$ 709,4 milhões, na comparação com o último decreto enviado ao Congresso, no dia 5 de outubro de 2006. De acordo com o Planejamento, os principais cortes nas receitas ocorreram em Receitas de Concessões, nas contribuições da Cofins e do PIS/Pasep e na CPMF, além de uma queda da quota-parte de compensações financeiras. Além disso, o governo está estimando, do lado das despesas, um aumento com pessoal em função da elevação de 15% para os servidores do poder Legislativo, além do aumento de R$ 159,4 milhões previsto para o pagamento de pessoal do fundo constitucional do Distrito Federal. O Ministério do Planejamento está estimando ainda um aumento de R$ 543,9 milhões no déficit da Previdência Social em relação ao decreto de 5 de outubro, além de um acréscimo no pagamento de sentenças judiciais de pequeno valor. Com essa projeção maior para o déficit da Previdência, a estimativa do resultado negativo da Previdência em 2006 passou de R$ 41,6 bilhões para R$ 42,14 bilhões.