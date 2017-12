Governo reduz projeção e agora prevê queda de 2,44% no PIB em 2015

BRASÍLIA - O governo reduziu sua projeção oficial para o desempenho da economia neste ano. Segundo apurou o Estado, no relatório de avaliação das despesas e receitas que será divulgado ainda hoje, o governo apresentará uma projeção de queda de 2,44% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, ante -1,49%, que era a estimativa oficial até agora.

A nova projeção é mais próxima daquela usada pelo mercado financeiro. Segundo o mais recente boletim Focus, do Banco Central, a estimativa para queda do PIB em 2015 é de -2,70%.

Um tombo no PIB da ordem de 2,44% como agora prevê o governo, corresponderá ao maior recuo em 25 anos. Em 1990, quando Fernando Collor assumiu o Palácio do Planalto, o PIB despencou 4,35%.

Antes disso, somente no ano de 1983, quando a economia brasileira sofreu as consequências da crise da dívida externa, que estourou nos países latino-americanos no ano anterior, o PIB registrou uma queda próxima a essa esperada para 2015. Em 1983, quando o presidente era João Figueiredo e o comandante da economia era Antônio Delfim Netto (então ministro do Planejamento), a economia registrou retração de 2,93%.