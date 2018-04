Governo regulamenta fundo para estatais de energia

O fundo vale para estatais federais e/ou estaduais que participem de consórcios que toquem projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O decreto, publicado hoje no Diário Oficial da União, institui o Conselho Diretor do Fundo, que será coordenado por um representante do Ministério da Fazenda e integrado também por técnicos do Planejamento e da Casa Civil. O decreto estabelece que caberá ao Banco do Brasil criar e administrar o fundo.