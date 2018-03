Governo rejeita proposta dos EUA para suco brasileiro O governo e a Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus) decidiram hoje, em reunião no Itamaraty, rejeitar a proposta dos Estados Unidos para a retirada de barreiras às exportações brasileiras de suco de laranja para a Flórida. A proposta foi considerada insatisfatória, disse o coordenador-geral de contenciosos do Itamaraty, Roberto Azevedo. Nos próximos dias, informou Azevedo, os negociadores brasileiros e a Abecitrus devem decidir se continuam as negociações bilaterais com o governo dos Estados Unidos ou prosseguem com o pedido de panel na Organização Mundial do Comércio (OMC). "O setor não gostou da contraproposta americana por considerar que ela está muito aquém do processo de negociação bilateral", afirmou Roberto Azevedo. Sobretaxa A Flórida aplica uma sobretaxa de US$ 40 por tonelada ao suco de laranja que compra do Brasil. Por causa da sobretaxa, segundo o presidente da Abecitrus, Ademerval Garcia, as exportações brasileiras têm sido desviada para outras regiões dos Estados Unidos e para outros mercados. Segundo ele, as exportações para a Flórida que eram 250 mil toneladas anuais há dez anos hoje são 70 mil toneladas. As negociações Brasil-Estados Unidos sobre suco de laranja foram iniciadas em dezembro. Nas duas reuniões, em Washington, o governo brasileiro apresentou uma proposta para a retirada das barreiras comerciais e recebeu dos Estados Unidos uma contraproposta, rejeitada pela Abecitrus. Um acordo entre as partes impede a divulgação dos termos das propostas. O Brasil já solicitou à OMC a abertura de painel para exame das barreiras impostas pela Flórida ao suco de laranja brasileiro. A composição foi suspensa informalmente quando foram iniciadas as negociações bilaterais.