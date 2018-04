Governo repassará R$ 6,2 bi à distribuidoras de energia É de R$ 6,2 bilhões o total de recursos que o governo concederá às distribuidoras de energia para compensar a perda de receita que tiveram com o programa de racionamento de energia elétrica e com a variação dos custos que as empresas não gerenciam, informou hoje à noite, em nota à imprensa, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os recursos a serem transferidos às empresas são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A agência informou que publicaria ainda na noite de hoje, em edição extraordinária do "Diário Oficial" da União, uma resolução homologando o cálculo do total de perdas que cada distribuidora alega ter tido. Segundo a Aneel, 42 empresas das regiões que foram submetidas ao programa de racionamento deverão receber um total de R$ 4,9 bilhões. Esse valor corresponde ao período de 1º de junho de 2001, data do início do racionamento, a 31 de dezembro do mesmo ano. A agência informou ainda que os valores relativos a janeiro e fevereiro de 2002, quando terminou o racionamento, ainda serão calculados. A Aneel publicará outra resolução tratando da variação dos custos não-gerenciáveis (a Parcela A, que inclui a energia comprada de Itaipu, cuja cotação é em dólar). Em função da variação, as empresas receberão R$ 1,3 bilhão, no total, referente ao período de 1º de janeiro de 2001 a 25 de outubro de 2001. O financiamento do BNDES será pago com a receita que as empresas estão tendo com a cobrança da tarifa extra de 2,9% para as residências e de 7,9% para as indústrias que vem sendo cobrada nas contas de luz desde o início do ano. Até o dia 30 de agosto de 2002, a Aneel deverá informar por quanto tempo cada distribuidora terá direito a cobrar a tarifa extra. As perdas variam de empresa para empresa. Das 42 empresas distribuidoras submetidas a racionamento no País, a Eletropaulo é a que ficará com a maior parte do financiamento: receberá R$ 202,2 milhões da Parcela A e R$ 922,8 milhões referente à recomposição tarifária. A Elektro terá direito a R$ 58,9 milhões da Parcela A e R$ 180,5 milhões da recomposição. A CPFL receberá R$ 156,6 milhões da Parcela A e R$ 486,6 milhões da recomposição tarifária. E a Bandeirante receberá R$ 61,5 milhões da Parcela A e R$ 185,2 milhões da recomposição. A homologação dos valores permitirá ao BNDES liberar a segunda parcela do financiamento para as distribuidoras. No fim do ano passado, já foram liberados R$ 1,2 bilhão.