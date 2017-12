Governo respeitará atuais mandatos de presidentes de agências O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy, disse que os mandados dos atuais presidentes das agências reguladoras serão respeitados pelo governo. Ele ressaltou que a substituição dos atuais dirigentes será feita após o término de seus mandatos e limitada ao segundo ano do mandato do futuro presidente da República. O sub-chefe de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil, Luiz Alberto dos Santos, disse que, das nove agências reguladoras existentes, em apenas uma o mandato do presidente se encerrará após o término do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O presidente Lula está abrindo mão de uma prerrogativa, que é a de indicar os presidentes das agências por quatro anos, em favor de uma regra permanente, estável, que irá afastar o risco da incerteza", afirmou Santos. O projeto das agências determina também que os atos de concentração de setores regulados deverão ser apreciados pelo sistema de defesa da concorrência. E, quando algum ato de agência afetar a concorrência, deverá haver uma consulta prévia aos órgãos de defesa da concorrência antes da sua publicação.