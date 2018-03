Governo retifica valor de crédito extraordinário para o PAC

O governo retificou hoje, em edição extra do Diário Oficial da União, os valores do crédito extraordinário para beneficiar, principalmente obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O valor total continua em R$ 18,191 bilhões. Mas o total de remanejamento de recursos, que era de R$ 8,934 bilhões foi corrigido para R$ 8,904 bilhões. O restante são verbas novas, também corrigidas.

Ontem, o Ministério do Planejamento informou que este dinheiro não é para o PAC 2, como está sendo chamada a proposta do governo de ampliar o PAC em 2010. Os recursos serão destinados a obras de saneamento básico e investimentos em logística, como manutenção de rodovias federais.