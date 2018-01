Governo retoma convênio com bancos para crédito consignado O INSS voltou a permitir hoje o estabelecimento de convênios com bancos para a concessão de empréstimos consignados em folha destinados aos aposentados e pensionistas. Em maio, o Ministério da Previdência Social havia suspendido os convênios, por 60 dias, após ter recebido denúncias de fraudes e cobranças indevidas. Boa parte das denúncias surgiram a partir de contratos firmados por meios eletrônicos. As novas instruções tem regras mais rígidas. A partir de agora, ao autorizar um crédito por meio de telefone ou internet, por exemplo, a instituição financeira terá que informar ao INSS o valor total financiado, as taxas mensal e anual cobradas, os acréscimos de custos e o número e periodicidade das prestações.