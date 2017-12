Governo revisa para cima previsão de superávit da balança O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, anunciou na noite desta quarta-feira que o governo reviu para cima a estimativa de superávit comercial e de exportações para este ano. Segundo ele, o saldo comercial deve ser de US$ 32 bilhões, US$ 2 bilhões acima da última previsão. As exportações devem atingir US$ 94 bilhões e não mais US$ 90 bilhões. O ministro, que participa da abertura da 2ª Feira Internacional da Amazônia, contou que em uma viagem recente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informou ao presidente que as exportações deveriam atingir US$ 93 bilhões este ano. O presidente, então, perguntou: "por que não US$ 94 bilhões?", disse Furlan. O ministro disse ter aceito o desafio.