Governo revoga edital de privatização do Besc O Banco Central (BC) publicou hoje um comunicado revogando o edital de venda do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) e da Besc Crédito Imobiliário (Bescri). Segundo o aviso, a medida considera a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que mantiveram a liminar da ministra Ellen Grace, proferida em 7 de novembro passado, em ação cautelar movida pelo governo do Estado de Santa Catarina contra a privatização do Besc. O leilão da instituição estava marcado para o próximo dia 16, na Bovespa.