Governo rompe costume e não anuncia balança da semana O saldo da balança comercial da quarta semana de junho será divulgado somente na quinta-feira, dia 1º de julho. Os números são divulgados sempre às segundas-feiras. A Secretaria de Comércio Exterior informou hoje, por meio de nota, que excepcionalmente os dados da quarta semana serão divulgados na quinta-feira, juntamente com um documento mais detalhado sobre o resultado do primeiro semestre do ano.