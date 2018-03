Governo simplificará drawback para ampliar alcance O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Welber Barral, anunciou que, em outubro, o governo implantará uma simplificação do sistema de drawback, pelo qual as empresas deixam de pagar os tributos cobrados sobre os insumos nacionais ou importados a serem utilizados na produção de bens exportáveis. Segundo ele, essa é uma das medidas para reduzir "a pressão" sobre o exportador.