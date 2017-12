Governo sinaliza baixa de juros Ontem, em intervenção no mercado de juros à vista, o governo fez negócios à taxa de 17,25% ao ano. O mercado interpreta essa operação como uma sinalização clara de queda iminente da Selic, a taxa básica de juros da economia. Isso reforça a impressão de que o País caminha para o que os economistas chamam de um círculo virtuoso, em que os juros caem, sem pressão sobre a taxa de câmbio, com a inflação controlada e com crescimento. Isso ocorre quando as contas do governo e o saldo de transações com o exterior estão equilibradas, sem a perspectiva de choques externos ou graves mudanças no cenário, e cria-se um ambiente de estabilidade e confiança, o que leva as empresas a investirem em expansão da produção, e, portanto, a economia, a crescer. Analistas e executivos de instituições internacionais concordam que o cenário melhorou substancialmente, não se repetindo o que ocorreu um ano atrás (Veja matéria sobre a classificação do Brasil nas agências de avaliação de risco no link abaixo). Em julho de 1999, o BC reduziu a taxa Selic de 21% ao ano para 19,5% ao ano, mas o mercado, diante de uma desvalorização acentuada do real e elevação dos índices de preços por atacado, não endossou o movimento de queda. Ao contrário do que ocorre hoje, o mercado elevou suas projeções de juros do mercado futuro e dos contratos de permuta de taxas prefixadas (swaps). Ressalvas Grande parte dos analistas concorda que há grandes chances de o País retomar uma rota de crescimento sustentável. No entanto, ainda é cedo para se descartar o impacto de choques externos, principalmente no que tange ao preço do petróleo, que é uma variável muito importante para qualquer país importador, em especial para o Brasil, que importa a matéria-prima em grande escala e tem fraco desempenho nas exportações. Além disso, os dados sobre a economia americana, embora indiquem uma desaceleração controlada do ritmo de crescimento da economia, indicam uma tendência momentânea, não um rumo definitivo. E o Brasil ainda depende muito da presença de investidores estrangeiros. Aplicações Se o quadro não se alterar, a tendência, nos próximos meses, é de uma pequena redução nos juros, com conseqüente alta nas bolsas. O objetivo do governo é que o dólar permaneça estável, mas isso vai depender da confiança dos investidores na economia brasileira. Se ela estiver alta, podem entrar novas divisas, e o dólar cairá. Se ela piorar, as cotações podem subir com a saída de investidores, ou com a queda dos juros.