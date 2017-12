Governo só agirá após informações da Parmalat O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse na noite desta quinta-feira que o governo só vai avaliar a proposta de intervenção na Parmalat depois de receber informações da empresa. Na próxima semana, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, viajará para a Itália, onde conversará com o interventor na matriz da empresa. Segundo Rodrigues, a dívida vencida e não paga pela empresa, no Brasil, era de R$ 18 milhões, em dezembro, e poderia estar, agora em janeiro, na casa dos R$ 40 milhões. Rodrigues disse, também, que a crise na Parmalat atinge mais de 100 mil pessoas. O número de produtores oficialmente é de 20 mil, mas esse número poderá dobrar, dependendo do relacionamento desses produtores com a empresa. A Parmalat responde por 4,7% do mercado de leite no Brasil. Rodrigues disse que não há preocupação do governo quanto a ações da empresa que possam prejudicar a cadeia produtiva. É que, desde o pedido de concordata, encaminhado ontem pela empresa, nada pode ser feito pelo grupo, como vender patrimônio e demitir pessoal. "Ela está imóvel", disse o ministro.