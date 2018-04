Governo sobe IOF para compensar CPMF O governo anunciou nesta terça-feira que irá compensar as perdas de receita na arrecadação da CPMF promovendo um corte nas despesas e aumentando o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo o ministro da Fazenda, Pedro Malan, somente o aumento do IOF e os cortes no orçamento do governo não serão suficientes para cobrir o atraso na aprovação, por parte da Câmara, da prorrogação do imposto sobre os cheques. Para Malan, outros impostos devem aumentar. Malan anunciou que serão feitas alterações na cobrança do IOF de modo a que um imposto incida sobre todos os fatos geradores que coincidam com a CPMF. "O IOF incidirá sobre todos os fatos de sua base que coincidem com a CPMF", disse o ministro. Ele afirmou que as novas alíquotas serão divulgadas oportunamente e que o objetivo, além de assegurar o equilíbrio fiscal, será o de combater o planejamento tributário que permitiria a isenção tributária em função da não vigência da CPMF. Cortes Malan disse que além da mudança da regra do IOF, outras medidas para aumentar a arrecadação serão tomadas e os cortes orçamentários serão feitos. Ele não antecipou a dimensão dos cortes orçamentários a serem feitos nem o prazo de vigência das medidas. "As medidas têm por objetivo cumprir a meta fiscal" estabelecido pelo governo. O ministro reafirmou sua confiança de que, apesar do atraso na votação da CPMF, o Congresso cumprirá sua tarefa de aprovar a emenda que prorroga o imposto até 2004. Saques e depósitos continuam livres de cobrança A decisão do governo de aplicar o IOF sobre fatos geradores que coincidam com a CPMF não atingirá saques ou depósitos em contas correntes. A não ser que o correntista resolva fazer uma aplicação financeira ou seja obrigado a recorrer ao seu cheque especial (uma forma de empréstimo), ele ficará livre da incidência da CPMF, durante o período em que a contribuição não for cobrada, e do IOF, segundo fontes da área tributária. Para que o IOF incida sobre estes pagamentos (saques/depósitos) é necessária uma nova emenda constitucional, porque a incidência da CPMF sobre saques e depósitos está prevista na Constituição. E está totalmente descartada a hipótese de modificar a Constituição para forçar a aplicação do IOF numa situação que é apenas circunstancial. O IOF incide sobre as operações financeiras, enquanto que a CPMF incide sobre as chamadas movimentações financeiras e, por isso mesmo, é conhecida como o imposto sobre cheques.