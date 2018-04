Governo sobe IOF para compensar perdas com CPMF O governo anunciou nesta terça-feira que irá compensar as perdas de receita na arrecadação da CPMF promovendo um corte nas despesas e aumentando o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo o ministro da Fazenda, Pedro Malan, somente o aumento do IOF e os cortes no orçamento do governo não serão suficientes para cobrir o atraso na aprovação, por parte da Câmara, da prorrogação do imposto sobre os cheques. Para Malan, outros impostos devem aumentar. Malan anunciou que serão feitas alterações na cobrança do IOF de modo que um imposto incida sobre todos os fatos geradores que coincidam com a CPMF. "O IOF incidirá sobre todos os fatos de sua base que coincidem com a CPMF", disse o ministro. Ele afirmou que as novas alíquotas serão divulgadas oportunamente e que o objetivo, além de assegurar o equilíbrio fiscal, será o de combater o planejamento tributário que permitiria a isenção tributária em função da não vigência da CPMF. Cortes Malan disse que além da mudança da regra do IOF, outras medidas para aumentar a arrecadação serão tomadas e os cortes orçamentários serão feitos. Ele não antecipou a dimensão dos cortes orçamentários a serem feitos nem o prazo de vigência das medidas. "As medidas têm por objetivo cumprir a meta fiscal" estabelecido pelo governo. O ministro reafirmou sua confiança de que, apesar do atraso na votação da CPMF, o Congresso cumprirá sua tarefa de aprovar a emenda que prorroga o imposto até 2004. Sem saque Malan também anunciou que o governo brasileiro não vai exercer no momento o direito de saque a que o Brasil tem direito junto ao FMI, depois da última revisão do acordo, quando o País, pela avaliação positiva do desempenho de sua economia, ganhou o direito de saque de US$ 4,6 bilhões. O Brasil também pagará, nos próximos dias, aproximadamente US$ 4,2 bilhões ao FMI. Estes recursos representam parte do empréstimo que o Brasil sacou no dia 28 de setembro de 2001, após a asssinatura do novo acordo com o FMI. Na época, o Brasil havia sacado US$ 4,2 bilhões de uma linha de crédito chamada SRF e outros US$ 450 milhões de outra linha chamada stand by para fazer frente às turbulências daquele momento, logo após os atentados de 11 de setembro nos EUA. Agora, o Brasil está pagando a totalidade da linha SRF. O ministro da Fazenda citou os dois motivos principais para que o Brasil esteja pagando, nos próximos dias, os US$ 4,2 bilhões ao FMI, de um empréstimo feito em setembro do ano passado. O primeiro, segundo ele, é o fato de que o País tem feito captações junto a credores privados que satisfazem as necessidades de rolagem do setor público, estimadas em US$ 3,1 bilhões em 2002. Captações Isso porque as condições gerais da economia internacional têm permitido ao Brasil fazer estas captações e receber fluxos regulares de investimentos diretos estrangeiros. Ele lembrou que, desde janeiro, foram captados US$ 3,9 bilhões e que o fluxo de investimentos diretos estrangeiros, de outubro do ano passado (data de início do novo acordo com o FMI) a fevereiro deste ano, totalizou US$ 9 bilhões, sendo que no primeiro bimestre deste ano foram cerca de US$ 2,3 bilhões. O segundo motivo, disse o ministro, é o fato de o Brasil, desde o primeiro momento, ter indicado que sua disposição era tratar o programa com o FMI como "contingente", ou seja, seus saques estariam vinculados a incertezas no cenário internacional, que inviabilizassem ou dificultassem o acesso brasileiro a recursos externos. Dívida com o FMI O ministro também informou que, quando for feito este pagamento ao FMI, o total da dívida brasileira com o fundo será de US$ 4 bilhões. Malan disse que as condições de pagamento da linha Suplementary Reserve Facility (SRF) são taxa de juros básica do FMI (hoje de 2,70%), mais três pontos porcentuais, com aumento de 0,5 ponto porcentual a cada seis meses depois de um ano, carência de um ano e dois pagamentos semestrais (um ao final do primeiro ano e outro seis meses depois). A linha stand by tem taxa básica de juros do FMI, carência de dois anos e oito pagamentos trimestrais entre o segundo ano e o final do quarto ano.