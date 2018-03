Governo suspende imposto para investimento em petróleo

O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira, 9, a suspensão de IPI (Imposto sobre Produtos industrializados) e PIS/Cofins para investimentos no setor de petróleo. A medida valerá para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País e custará R$ 1 bilhão em 2010.

O governo também informou que vai cortar o IPI para aerogeradores usados em energia eólica (o que custará R$ 89 milhões em 2010) e reduziu tributos para compra de computadores em escolas públicas (com custo de R$ 150 milhões) até 2010.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para venda de computadores no varejo (não nas escolas públicas), a Fazenda estendeu até 2014 a isenção de PIS/Cofins, gerando uma renúncia fiscal de R$ 16 bilhão.

O ministério divulgou, ainda, que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) terá nova linha de crédito de até R$ 80 bilhões.

A indústria naval, especificamente, terá uma linha de R$ 15 bilhões por mei odo fundo da Marinha Mercante.

Bens de capital

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o setor recupera-se em ritmo acelerado e que os investimentos devem crescer 15% em 2010.

Ainda assim, o ministério anunciou que o corte de IPI para bens de capital (máquinas usadas em produção) foi prorrogado e valerá até 30 de junho do ano que vem. A linha de crédito do BNDES para o setor será prorrogada até o fim de março.

Texto atualizado às 13h12