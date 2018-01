Governo tem compromisso de respeitar contratos, afirma Dilma A ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, disse hoje que o governo tem o compromisso de respeitar os contratos e manter estável o marco regulatório do setor. A ministra fez essa afirmação ao discutir os fatores que levaram a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a propor um reajuste de 34,11% para as tarifas da distribuidora de Pernambuco (Celpe). Dilma explicou que, em 2001, a Celpe fez um contrato de compra de energia da Termopernambuco, que pertence à Neoenergia, a mesma empresa que controla a distribuidora. Além de comprar energia térmica, que é mais cara do que a hidrelétrica, o contrato foi feito entre duas empresas de um mesmo grupo, o que no novo modelo é proibido. "Essas regras integravam o marco regulatório vigente na época e foram consideradas um fator que poderia levar ao desequilíbrio, por isso propusemos um novo modelo", disse a ministra. Dilma disse que, independentemente do cumprimento dos contratos, o governo está se empenhando em negociar um reajuste menor. A Celpe pedia um reajuste de 56%, mas a Aneel propôs que o aumento fosse de 34,11%. Como esse aumento faz parte da revisão tarifária da empresa, ele tem que passar por um processo de discussão com a população da área atendida pela Celpe antes de entrar em vigor, no próximo dia 29. Diante da reação negativa da população pernambucana, a empresa propôs aplicar neste ano um reajuste de 24% e diluir a diferença de 10 pontos porcentuais nos próximos três anos. A proposta será discutida amanhã pela Aneel.