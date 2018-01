Governo teme confusão no aniversário da saída de De la Rúa Com a proximidade do aniversário de um ano do panelaço que derrubou o governo do ex-presidente Fernando De la Rúa e os atos violentos que deixaram 33 pessoas mortas, o governo argentino tenta não demostrar medo e acalmar os ânimos, dizendo que nada acontecerá este ano. Porém, o fato é que há temores de novos confrontos, manifestações e saques aos supermercados. Segundo uma fonte da Casa Rosada, a inteligência do governo está preparando um esquema estratégico de segurança para evitar a repetição das cenas que chamaram a atenção do mundo para o país nos dias 19 e 20 de dezembro de 2001. As organizações dos piqueteiros, assembléias e partidos de esquerda sairão às ruas nos próximos dias 19 e 20 em passeatas e manifestações para homenagear aqueles que morreram na praça de Maio, em confronto com a polícia e nos saques aos supermercados e comércio. O movimento servirá para pedir justiça pelas mortes dos civis nas ruas e lembrar o governo dos motivos que levaram a população ao primeiro panelaço. Os manifestantes pedirão ainda emprego, comida, eleições gerais e a renúncia de todos os políticos. Alguns dos líderes piqueteiros, como Néstor Pitrola, do Polo Obreiro, denunciou recentemente que o ex-presidente Carlos Menem estava contratando pessoas para se infiltrar nos movimentos piqueteiros e provocar distúrbios durante as manifestações. Estas mesmas acusações surgiram no ano passado também contra Menem e contra os seguidores do presidente Eduardo Duhalde.