Governo teme nova pressão nos juros O governo quer evitar um novo confronto com o mercado na próxima terça-feira, no leilão de títulos públicos. Assim como nesta semana, o Tesouro Nacional voltou a cancelar a venda de títulos prefixados. Serão vendidos apenas títulos pós-fixados, como apurou reportagem da editora Lucinda Pinto. Em períodos de instabilidade, o mercado prefere a segurança dos pós-fixados, que acompanham as oscilações dos juros. Para comprar prefixados, os investidores exigem juros maiores, para compensar o risco de perdas, caso as taxas subam no futuro. Na semana anterior, o governo não aceitou colocar títulos prefixados porque o mercado pedia taxas consideradas muito elevadas. Acontece que a pressão por juros mais altos continua. Hoje, por exemplo, os negócios com papéis prefixados de um ano (swap) estão com taxas de 21,87% ao ano, com base em 252 dias úteis, acima do fechamento de ontem, que ficou em 21,51% ao ano. Diante desta pressão de alta, o governo correria o risco de ter um novo fracasso no leilão de títulos prefixados, se não aceitasse pagar juros mais altos. Ou então estaria concordando com o mercado que os juros realmente devem subir, por conta das incertezas do mercado internacional. Cancelando o leilão, o governo não fica com este custo, de aceitar taxas maiores nem de enfrentar o fracasso na venda.