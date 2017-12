Governo teme prejuízo a pequenos produtores de leite Além de avaliar as conseqüências da crise internacional da Parmalat sobre o mercado brasileiro de laticínios, o governo pretende discutir com produtores de leite, na próxima terça-feira, em Brasília, quais as medidas poderão ser adotadas para evitar prejuízos ao setor. Uma das maiores preocupações do governo é com os pequenos produtores, que em muitas regiões trabalham quase que exclusivamente para a gigante italiana de leite. O temor faz sentido. No início desta semana a companhia deu o primeiro calote no País desde que foram descobertas irregularidades contábeis na matriz italiana. A subsidiária brasileira deixou de pagar uma dívida de R$ 2,3 milhões que tem com um grupo de 11 cooperativas de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. A dívida venceu em 15 de dezembro, mas a Parmalat Brasil havia acertado o pagamento para o dia 29. A indústria de alimentos, por sua vez, informou que quitou, em 30 de dezembro, 30% dessa dívida que mantém com as 11 cooperativas. A expectativa é que os pecuaristas se reunam na próxima semana com o presidente da Parmalat Brasil, Ricardo Gonçalves, para tentar resolver o problema e avaliar a real situação dos negócios da empresa no País. De acordo com o secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Lineu Costa Lima, a reunião marcada para as 14 horas no próprio ministério foi solicitada pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. A Parmalat é a única empresa a atuar em todo o território nacional com a comercialização de leite fluido. A empresa está presente também nos mercados de biscoitos, sucos prontos e vegetais. Seus itens chegam ao mercado sob as marcas Parmalat, Santàl, Etti e Alimba. Entre suas principais concorrentes globais destacam-se a Nestlé, Danone e Unilever. Recentemente a companhia italiana entrou em concordata, com rombo estimado em mais de ? 10 bilhões (US$ 12,5 bilhões). A Parmalat iniciou suas operações no Brasil em 1972, onde controla empresas como a Batavo S/A, cuja divisão de carnes (Frigorífico Batávia) foi alienada à Perdigão em março de 2001. De capital aberto, a companhia contabilizou uma receita líquida de R$ 1,278 bilhão de janeiro a setembro de 2003, valor 7,8% superior ao registrado nos mesmos meses de 2002. No período, amargou um prejuízo líquido de R$ 79,9 milhões, ante os R$ 174,8 milhões anotados em igual período do ano anterior.