Governo tenta tornar atraentes as concessões

O ideal, segundo analistas privados, seria deixar a TIR em aberto, ou fixada de acordo com a rentabilidade de cada empreendimento, aliada ao acesso a financiamentos, bem como seu volume e custo. Mas, ao aceitar elevar a TIR, o governo afinal mostrou ter entendido o problema.

As empresas de construção pesada vinham reivindicando uma TIR de dois dígitos, considerando que a inflação já beira os 9% nos últimos 12 meses e que os rendimentos oferecidos por aplicações diversas no mercado financeiro rendem muito mais. Se isso é verdade, não se pode deixar de considerar que os contratos para obras de infraestrutura são de longo prazo, geralmente por 30 anos, não podendo sua lucratividade ao longo desse período se basear em uma situação excepcional.

Mesmo assim, segundo o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Paulo Corrêa, a preocupação do governo continua sendo o valor do pedágio a ser cobrado nas rodovias a serem concedidas, que não deve ser pesado para os usuários.

Corrêa reconhece que, nos leilões anteriores, havia exagero no cálculo do pedágio, fixado em valores muito baixos. A TIR agora anunciada foi ajustada para refletir mais precisamente o valor do custo médio ponderado de capital, índice usado na definição da tarifa máxima que poderá ser cobrada. Assim, o aumento do custo médio do pedágio para os usuários será pequeno, assegurou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Corrêa admitiu que a estimativa de retorno do projeto também depende de outros fatores, como a estrutura de capital do grupo que vencer o leilão. Este pode ser um elemento importante. Por causa dos problemas que as grandes empreiteiras enfrentam, em consequência da Operação Lava Jato, espera-se, no mercado, maior participação de médias empresas nos leilões.

Seja como for, a decisão revela que as autoridades finalmente se convenceram de que o modelo anteriormente proposto para concessões era falho e não se adequava à situação em que se encontra a economia do País, pois afugentava os investidores.