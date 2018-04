Governo terá de gastar R$ 525 milhões com Seguro-Receita O governo federal terá que desembolsar R$ 525 milhões se concordar em antecipar o pagamento referente a dois meses do Seguro-Receita, previsto na Lei Kandir. Só ao Estado de São Paulo caberá um total de R$ 250 milhões, informou hoje o secretário paulista de Fazenda, Fernando Dall´Acqua. O Seguro-Receita foi criado para compensar os Estados por perdas com arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) causadas pela Lei Kandir, que desonera desse tributo as exportações. O pedido de antecipação do pagamento de dois meses do seguro foi feito esta manhã pelos secretários de Fazenda dos Estados ao secretário do Tesouro Nacional, Eduardo Guardia. A União deixou de repassar aos Estados, em novembro e dezembro de 1999, os recursos do Seguro-Receita e, numa negociação posterior, ficou acertado que esse repasse seria realizado em janeiro e fevereiro de 2003. Segundo Dall´Acqua, os outros Estados que teriam direito a parcelas desses recursos são Amapá, Bahia, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O secretário informou que a antecipação faz parte das negociações em andamento para a prorrogação da Lei Kandir. O assunto, segundo Dall´Acqua, terá que ser novamente discutido com o ministro da Casa Civil, Pedro Parente, que vem presidindo as reuniões com os secretários estaduais.