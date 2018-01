Governo tira embaixador das negociações Mercosul-UE A pouco mais de dois meses para a conclusão das negociações para a criação de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Européia (UE), o governo brasileiro toma a decisão de deixar de fora da delegação que está participando das reuniões em Bruxelas nesta semana o embaixador José Alfredo Graça Lima, o mais experiente negociador comercial do Brasil. Atual representante do Brasil na sede da UE, ele atuou por 10 anos na OMC e foi um dos responsáveis, em 1999, por lançar as negociações com o bloco europeu. Nesta semana, os dois blocos estão entrando em uma fase crucial das negociações. A delegação brasileira conta com 58 membros entre representantes do governo e do setor privado e está sendo liderada pelo embaixador Régis Arslanian. Oficialmente, o Itamaraty alega que a exclusão de Graça Lima tem uma explicação burocrática. Abatido, Graça Lima nem compareceu aos edifícios da E nesta semana. Em Brasília, o afastamento do embaixador provocou irritação no Itamaraty. A versão oficial de uma acomodação hierárquica não convenceu experientes diplomatas. Segundo eles, o Ministério das Relações Exteriores foi, no mínimo, indelicado. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, tratou a decisão como uma iniciativa corriqueira na diplomacia. ?Não tem nada de conspiração. São vocês ficam inventando essas histórias?, disse.