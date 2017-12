Governo tomará medidas em relação à dívida da AES O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou hoje que o BNDES está seguindo a orientação do governo de fazer uma negociação dura com o grupo AES, que deixou de pagar parcela de sua dívida junto à instituição. Furlan disse que, se não houver acordo entre o BNDES e a empresa, o governo tomará a decisão adequada para o caso. Ele preferiu não dizer se a Justiça será acionada ou se o banco retomará as ações da empresa. Nas demonstrações financeiras do BNDES referentes a 2002, só aprovadas pelo Conselho de Administração na semana passada, o banco menciona a inadimplência do grupo AES com a instituição. O grupo AES é controlador da Eletropaulo, concessionária de energia elétrica que abastece a região metropolitana de São Paulo. O banco destaca que essa inadimplência não afeta a posição de estabilidade econômica nem de liquidez do Sistema BNDES, mas menciona que as negociações com o grupo norte-americano deverão se estender até o próximo dia 28 de maio. Caso não chegue a bom termo, o banco vai declarar todo o volume de empréstimo junto à AES como "vencido", totalizando R$ 4,087 bilhões, dos quais R$ 1,226 bilhão já provisionados. Segundo o BNDES, a instituição tem financiamentos à AES Elpa no valor de R$ 1,916 bilhão (posição em 31 de dezembro), dos quais R$ 574,9 milhões estão provisionados no balanço. Além disso, a subsidiária do grupo, a BNDESPar tem créditos no valor de R$ 2,171 bilhões ante a AES Transgás, dos quais R$ 651,346 milhões estão provisionados. Esses valores correspondem a 1% da carteira total do BNDES e 20% da carteira da BNDESPar (desconsiderando a carteira de debêntures). Isoladamente, a AES representa 2% da carteira total do Sistema BNDES, o que ilustra os problemas que o maior banco de fomento do País teria caso tenha de lançar todos esses créditos como de liquidação duvidosa, como exigem as normas do Banco Central.