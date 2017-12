Governo trabalhará pela infra-estrutura em 2005, inclusive BC O ministro da Educação, Tarso Genro, disse hoje em um fórum do Palácio do Planalto sobre a sua pasta, que o governo dará prioridade à educação e à infra-estrutura a partir do ano que vem e que os órgãos do governo estarão vinculados a estas políticas, "inclusive o Banco Central". Ao ser questionado pelos jornalistas sobre qual seria o impacto das diretrizes do governo sobre a política do BC, Genro disse não saber. Contudo, destacou: "quando o presidente diz que a prioridade é educação e infra-estrutura, está dizendo que o governo terá energias financeiras para esses investimentos. Logicamente todos os órgãos do governo vão trabalhar para viabilizar a sustentação financeira do projeto". Tarso Genro rechaçou as críticas feitas pelo ex-ministro da Educação Paulo Renato de que o seu ministério perdeu o foco e despreza a prioridade para a expansão do ensino básico. "É uma questão de juízo ideológico", reagiu. Segundo ele, Paulo Renato estaria desinformado ao atribuir a prioridade do ministério apenas para o combate ao analfabetismo e ao ensino superior.