Governo usou bancos públicos para socorrer Estados

BRASÍLIA - Além de dar aval a operações contratadas pelos Estados, o governo federal já usou banco público para criar uma linha específica de socorro. Em 2012, o então ministro da Fazenda Guido Mantega anunciou que o BNDES liberaria R$ 20 bilhões por meio do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (Proinveste). Essa é uma das linhas que o Rio de Janeiro já deixou de pagar, apurou o ‘Estado’.

No Proinveste, todas as unidades da federação foram beneficiadas e tiveram o crédito garantido pela União, inclusive 11 que tinham nota C para sua capacidade de pagamento – ou seja, risco mais elevado de inadimplência. O custo era abaixo do mercado: Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), à época em 5,5% e hoje em 7,5% ao ano, mais 1,1%.

A concessão de garantias para esses Estados com pior situação fiscal só foi possível graças a uma portaria de 2012, assinada por Mantega, que permite ao ministro da Fazenda a concessão de um “waiver” (dispensa) do cumprimento de exigências – entre elas, ter rating A ou B. A portaria abriu caminho para uma explosão dessas garantias: foram avalizados R$ 73 bilhões em operações de crédito aos Estados com rating C ou D. A prática está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), como revelou o Estado.

Substituição. No fim das contas, o Proinveste acabou sendo uma das fontes de recursos que serviu apenas para substituir verbas estaduais aplicadas em obras – que passaram, a partir daí, a financiar gastos com pessoal e aumentos salariais. Não houve ampliação de investimentos, como era o objetivo do governo federal. “Essas operações não tinham um investimento de destino, mas sim várias ações abertas. Fazer o controle disso é muito complexo”, diz o secretário estadual de Alagoas, George Santoro, que ordenou a realização de um balanço do programa assim que assumiu, em 2015.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Boa parte do dinheiro, constatou Santoro, acabou sendo usada na revitalização de estradas. “Não houve ganho de capital permanente”, lamenta. Outra parte, diz o secretário, acabou bancando despesas com pessoal, ainda que de forma indireta. Isso porque, enquanto gastava os valores repassados pelo BNDES em pequenas obras, o governo liberou o caixa próprio para conceder reajustes. “Isso gera problema na sequência, porque não se sustenta”, avalia.

No caso do Proinveste, foram contratados R$ 11,05 bilhões junto ao BNDES, dos quais R$ 1 bilhão ainda vai ser desembolsado. O restante da linha foi operado por Caixa e Banco do Brasil. O financiamento do Rio de Janeiro – que não está sendo pago – foi obtido junto ao BB, mas o Tesouro tem honrado os pagamentos e cobrado as contragarantias do governo fluminense, para não ficar no prejuízo.

“No caso desse repasse de R$ 20 bilhões, a responsabilidade do Tesouro vai além de dar aval, porque ele também deu o dinheiro para ser emprestado, definiu a taxa de juros, o prazo, até quanto que deveria ser dado para cada governo. Isso não existe nem nas linhas do PSI (Programa de Sustentação do Investimento). De fato e de direito, o empréstimo foi do Tesouro. O BNDES, o BB e a Caixa atuaram como meros agentes financeiros. Não agiram como bancos de desenvolvimento e nem mesmo como banco comercial”, afirma o economista José Roberto Afonso, pesquisador do Ibre/FGV e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).