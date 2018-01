Governo vai abrir 4.334 vagas em concursos O Ministério do Planejamento autorizou ontem a abertura de 4.334 vagas no serviço público, divididas entre Polícia Federal, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O governo pretende lançar os editais dos concursos até início de abril. Na PF, serão 1.638 oportunidades, sendo a maior oferta para a área administrativa que abrirá 1.244 vagas. A intenção é liberar agentes que hoje ocupam esta função, colocando-os no trabalho de investigação. A PF quer, em outubro, realocar pelo menos 1.200 agentes que hoje estão em cargos burocráticos. O Ministério da Agricultura vai oferecer 450 vagas para inspetor de produtos de origem animal, enquanto que o Itamaraty, ligado ao Ministério de Relações Exteriores, foi autorizado a criar 135 cargos de oficial de chancelaria e 72 de assistente de chancelaria. Por sua vez, o INSS terá vagas de analista previdenciário e de técnico previdenciário, no total de 1.299. Na Anatel, o total de vagas é de 740, para cargos como especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, entre outros.