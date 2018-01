Governo vai aos EUA atrair investidor para explorar petróleo e gás

BRASÍLIA - O Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, inicia neste domingo uma série de reuniões em Houston, nos Estados Unidos, na tentativa de atrair investidores para explorar petróleo e gás no Brasil.

Além de Braga, a comitiva brasileira é formada por representantes da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Petrobrás. Os encontros ocorrerão durante o Offshore Technology Conference (OTC), principal evento do setor petroleiro no mundo.

Na segunda-feira, Eduardo Braga anunciará detalhes da 13ª Rodada de licitações de áreas de exploração fora do pré-sal. O leilão, que está previsto para o último trimestre deste ano, deverá contar com 269 blocos, em dez bacias diferentes. A previsão de arrecadação do governo com a 13ª rodada é de R$ 2 bilhões a R$ 2,5 bilhões. Após a apresentação, o detalhamento da rodada será divulgado pela ANP.