Governo vai desbloquear R$6,8 bi do Orçamento O governo irá liberar 6,8 bilhões de reais em recursos do Orçamento após elevar a previsão de receitas para o ano e incorporar às contas um volume maior de obras do chamado Projeto Piloto de Investimentos (PPI), informou o Ministério do Planejamento em nota. Esse é o primeiro desbloqueio anunciado no ano depois do contingenciamento de 16,4 bilhões de reais promovido, em fevereiro, no Orçamento aprovado pelo Congresso. O governo elevou em 6,7 bilhões de reais, para 11,3 bilhões de reais, os recursos do PPI --que podem ser descontados da meta de superávit primário. Esse aumento estava previsto no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas só foi aprovado pelo Congresso no final de maio. As receitas desbloqueadas serão direcionadas, portanto, quase em sua totalidade a obras do PAC. Em sua reavaliação orçamentária, o governo elevou o parâmetro da projeção de crescimento do Produto Interno Bruto para o ano --de 4,5 por cento para 4,7 por cento-- e reduziu a estimativa para o IPCA --de 4,5 por cento para 3,68 por cento. As taxas médias de câmbio e da Selic também foram revistas --de 2,05 reais para 1,98 reais por dólar e de 12,11 por cento para 11,85 por cento, respectivamente. (Por Isabel Versiani)