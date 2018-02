Governo vai desbloquear R$6,8 bi do orçamento--Planejamento O governo irá liberar 6,8 bilhões de reais em recursos do orçamento após elevar a previsão de receitas para o ano, informou o Ministério do Planejamento em nota. Esse é o primeiro desbloqueio anunciado no ano depois do contingenciamento de 16,4 bilhões de reais promovido, em fevereiro, no orçamento aprovado pelo Congresso.