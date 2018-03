Governo vai editar MP para capitalizar Caixa Econômica O líder do PT no Senado, Aloizio Mercadante (SP), informou hoje que o governo vai editar amanhã uma Medida Provisória (MP) que vai permitir a capitalização da Caixa Econômica Federal em R$ 6 bilhões. Segundo ele, a capitalização é necessária em razão do aumento da demanda por crédito, principalmente, para a construção civil. A busca por crédito tem sido incentivada pelo programa "Minha Casa, Minha Vida", do governo federal.