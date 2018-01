Governo vai estudar regras específicas para corte de gastos O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta terça-feira que o governo desistiu de aplicar o redutor nas despesas correntes e vai trabalhar com regras específicas para diferentes tipos de gastos públicos. "Em vez de ser uma regra única, será uma regra para cada bloco de despesas, como por exemplo a de pessoal", disse Mantega. Ele explicou que a idéia é que a regra promova correções no volume das despesas inferiores ao crescimento do PIB. O ministro afirmou que as medidas serão enviadas através de Medidas Provisórias e Leis Complementares ao Congresso Nacional até março de 2007. Segundo Mantega, o pacote fiscal será anunciado entre os dias 15 e 19 de dezembro, "antes do Natal". Mantega disse que a questão fiscal, que envolve Previdência, gastos correntes, salário mínimo e reforma tributária, é muito complexa. De acordo com Mantega, o outro bloco de medidas a serem anunciadas é na área de infra-estrutura. Ele explicou que o governo está fazendo o levantamento dos projetos, que serão realizados para viabilizar o crescimento médio anual de 5% pretendido a partir do próximo ano.