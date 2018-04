Governo vai financiar estocagem de álcool O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, confirmou, nesta sexta-feira à tarde, que o governo deve liberar recursos para estocagem de álcool da safra 2002/03. Pratini participou nesta sexta do seminário "Exportações de Produtos Agropecuários", realizado na sede da Gazeta Mercantil, em São Paulo. "Já fizemos reuniões com o setor sucroalcooleiro e estamos definindo detalhes sobre a linha de financiamento, que vai funcionar como uma espécie de EGF (Empréstimo do Governo Federal", disse o ministro. Para o diretor-presidente da Companhia Energética Santa Elisa, Maurílio de Biagi Filho, os recursos são necessários para regular o mercado sucroalcooleiro. "A colheita dura seis meses, mas o produtor escoa a safra durante os 12 meses do ano, e precisa de recursos para ordenar a comercialização", argumenta. Pratini não adiantou o aporte que será feito para financiar a estocagem de álcool nem os encargos financeiros do financiamento. "Vocês saberão dos detalhes nos próximos dias", disse o ministro. O ministro considerou importante a ampliação do porcentual de adição de álcool anidro à gasolina para 26%. A medida foi aprovada pelo Senado, via Medida Provisória, e ainda deve voltar para a Câmara antes de ser regulamentada pelo Planalto. "É mais um instrumento para regular o mercado e também ajuda a balança comercial", afirmou. Segundo De Biagi Filho, cada ponto porcentual de anidro adicionado à gasolina retira do mercado 250 milhões de litros de álcool por ano. Por este raciocínio, se a adição chegar mesmo a 26%, 6,5 bilhões de litros de álcool serão retirados do mercado brasileiro, se este porcentual for mantido por um ano. Livre comércio Pratini de Moraes reiterou que o Brasil deve priorizar a União Européia nas negociações para a criação de um acordo de livre mercado. O ministro afirmou que a UE é responsável por quase 50% das exportações do agronegócio brasileiro, sendo, portanto, o maior mercado para os produtos agrícolas brasileiros. O ministro havia sido questionado sobre a importância de um acordo para a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Ele sugeriu que os EUA se colocam mais como competidores do que como mercado para o agronegócio brasileiro. Pratini afirmou que as reuniões com a UE e com os EUA para criação de acordos de livre comércio não são o foro apropriado para a discussão do fim de barreiras comerciais e subsídios aos produtos agrícolas. "Essas são questões que estão sendo colocadas na Organização Mundial do Comércio", disse o ministro. Pratini voltou a dizer que a área de vendas continua sendo o calcanhar de aquiles do agronegócio brasileiro. "Como produtores, somos ótimos, e detemos a melhor tecnologia para produção agrícola em área tropical", afirmou. Transgênicos Além do combate aos subsídios e barreiras comerciais, o ministro da Agricultura Pratini de Moraes enumerou outros pontos necessários para que a Brasil maximize sua eficiência e amplie sua fatia de participação no mercado internacional. Segundo o ministro, o país deve manter uma taxa de câmbio realista. "Não é necessário que a taxa ´favoreça´ as exportações, mas que pelo menos não prejudique o país e sucateie a indústria como aconteceu na Argentina", afirmou. "Felizmente, o Brasil abandonou a âncora cambial no momento certo." Além disso, Pratini ressaltou a importância da manutenção dos investimentos em pesquisa tecnológica, que ajudaram o país a conquistar posição de destaque em produtos como soja e cana-de-açúcar. O ministro também voltou a defender a biotecnologia. "Não é possível que o país perca sua posição no mercado por causa de uma discussão ideológica sobre os transgênicos", afirmou. "As decisões sobre vantagens ou desvantagens dessa tecnologia devem ser técnicas." O ministro da Agricultura também afirmou que é necessário um aprimoramento dos instrumentos de comercialização antecipada e de seguro de safra no país. Estes instrumentos dão mais segurança a toda cadeia produtiva e limitam a vulnerabilidade do setor. Por fim, Pratini observou que é necessário o Brasil ficar de olho no meio ambiente e na sanidade vegetal e animal. "A defesa do meio ambiente e da sustentabilidade são fundamentais para o Brasil, e também funcionam como marketing na Europa", explicou. "Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a preservação ambiental e com as condições de trabalho de quem produziu o que estão comprando." A defesa animal e vegetal também é chave. "Além de, obviamente, garantir a qualidade e a produtividade de nossa produção, a sanidade tem sido sinônimo de protecionismo no mercado internacional", afirmou o ministro. Ele aludiu ao uso de barreiras fitossanitárias como forma de os países desenvolvidos protegerem sua agricultura das importações. Pratini anunciou que o ministério está investindo na contração de mais pessoal para reforçar a área de defesa sanitária. Até o fim do ano, mais 600 veterinários e agrônomos vão reforçar a equipe do governo nessa área. "Também estamos reforçando o staff da Embrapa", afirmou o ministro.